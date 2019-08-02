За пів року молочні продукти подорожчали на 4,5%

Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році. Про це повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

За даними Державної служби статистики, за перше півріччя 2019 набір молочних продуктів подорожчав на 2,6%, з 217,1 гривень у грудні 2018 року до 222,7 гривень у червні 2019 року. До складу цього кошика входять по кілограму сиру, сметани, літр молока і 200 грам вершкового масла.



Відзначається, що в минулому році, за цей же час, зростання вартості молочного кошика склало 2%. Тоді меншими темпами дорожчали молоко, сметана та масло, а сир навіть подешевшав.



Дорошенко повідомив, що Асоціація постачальників торговельних мереж провела своє дослідження. З'ясувалося, що з 1 січня по 1 липня 2019 року молочний кошик виріс в ціні на 4,5%.

"200 грам вершкового масла в грудні минулого року коштувало 39 грн, а в червні 2019 - 40,7 грн. Індекс зростання за перше півріччя 4,4%. За нашим власним дослідженням зростання відбулося на 6,3%. Кілограм сметани, напередодні Нового року обходився в 56,6 грн, за півроку подорожчав до 58,4 грн, що становить 3,2%", - говориться в дослідженні.



За даними Асоціації постачальників торговельних мереж сметана стала дорожче на 5,1%. Також дані показують подорожчання молока на 4,3% за останні шість місяців. Кілограм сиру за півроку збільшився в ціні на 3,5%.



Крім того, за перше півріччя у великих продуктових гіпермаркетах кефір подорожчав на 8%, а йогурт на 12%.



Як повідомляли Українські Новини, за рік середня вартість вареників зросла на 12%.



Також найпростіше блюдо - омлет стало дешевше на 10%.



Тим часом ціни на малину різко впали, проте залишаються рекордно високими.