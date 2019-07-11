Блюдо из яиц стало доступнее для украинцев

Несмотря, на то, что цены на некоторые овощи стали выше, самое простое блюдо, которое любят почти все - омлет, стало дешевле на 10%. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в июне 2018 года его стоимость составляла 23,75 грн, а на сегодняшний день омлет обходится в 21,3 грн, что составляет 10% от стоимости за прошлый год. Для сравнения, в июне прошлого года 180 мл молока стоило 4,1 грн, а за год - 4,5 грн. Цена поднялась на 10%. Основной ингредиент блюда за год стал дешевле на 21%. Таким образом, стоимость 6 яиц в прошлом году составляла 16 грн, а в конце июня 2019 - 12,7 грн. Сливочное масло за год выросло на 12%. Таким образом, 20 грамм масла в конце июня стоило 3,65 грн, а в конце июня 2019 - 4,1 грн.

Дорошенко также поделился рецептом омлета: Чтобы приготовить три порции, нужно взять 6 куриных яиц, 180 мл молока, 20 грамм сливочного масла и три щепотки соли. Яйца взбить с молоком и солью. Форму или сковороду хорошо смазать сливочным маслом и вылить смесь. Выпекать в духовке или на сковороде 15-20 минут до легкой румяной корочки.

Напомним, что стоимость бутерброда с салом выросла на 17%. В то же время, по словам эксперта, цены на продукты должны снизиться уже в конце лета.