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11 июля 2019, четверг, 11:17 4319
Lifestyle 2019-07-11T11:22:00+03:00
Українські Новини
Цены на малину резко упали

Цены на малину резко упали

Малина. Фото: pixabay
Малина. Фото: pixabay

Малина, которая зашла на рынок в середине июня, является очень полезной для здоровья. На рынке малины возобновилась тенденция к снижению цены, но стоимость ягоды все равно остается рекордно высокой. Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

На рынке ОРСП "Шувар" первую ягоду производители из Закарпатья предлагали по 150 грн/кг (5 €/кг). К концу месяца цена снизилась до 50-55 грн/кг (1,6-1,83 €/кг) и держалась на таком уровне до конца первой декады июля.

С начала второй недели июля малины на "Шуваре" стало значительно больше, поэтому цены пошли вниз.

В течение первой недели июля малина подешевела в среднем на 20%, но даже после этого ягода все равно остается рекордно дорогой: в начале июля 2017 малина стоила 30-33 грн/кг, а в 2018 году цены были еще ниже - 28-30 грн/кг.

"Высокая стоимость малины в этом сезоне объясняется меньшим урожаем, и на юге и на западе страны в этом сезоне погодные условия были не лучшими. Кстати, похожая ситуация по малине и в Польше, в этом году малина там стоит на 30% дороже", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП " Шувар".

В "Инфо-Шувар" сообщили, что главное снижение цены на малину еще впереди, обычно самые низкие цены на малину устанавливаются в середине августа.

Напомним, ранее экономисты спрогнозировали цены на ягоды в летний сезон.

Также голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину.

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