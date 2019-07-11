Цены на малину резко упали

Малина, которая зашла на рынок в середине июня, является очень полезной для здоровья. На рынке малины возобновилась тенденция к снижению цены, но стоимость ягоды все равно остается рекордно высокой. Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

На рынке ОРСП "Шувар" первую ягоду производители из Закарпатья предлагали по 150 грн/кг (5 €/кг). К концу месяца цена снизилась до 50-55 грн/кг (1,6-1,83 €/кг) и держалась на таком уровне до конца первой декады июля.



С начала второй недели июля малины на "Шуваре" стало значительно больше, поэтому цены пошли вниз.



В течение первой недели июля малина подешевела в среднем на 20%, но даже после этого ягода все равно остается рекордно дорогой: в начале июля 2017 малина стоила 30-33 грн/кг, а в 2018 году цены были еще ниже - 28-30 грн/кг.



"Высокая стоимость малины в этом сезоне объясняется меньшим урожаем, и на юге и на западе страны в этом сезоне погодные условия были не лучшими. Кстати, похожая ситуация по малине и в Польше, в этом году малина там стоит на 30% дороже", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП " Шувар".



В "Инфо-Шувар" сообщили, что главное снижение цены на малину еще впереди, обычно самые низкие цены на малину устанавливаются в середине августа.



Напомним, ранее экономисты спрогнозировали цены на ягоды в летний сезон.



Также голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину.



