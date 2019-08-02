В 1-му півріччі ПУМБ наростив прибуток на чверть

У січні-червні Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив прибуток на 26% 1,27 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Операційний дохід банку за 6 місяців 2019 року, склав 3,4 млрд гривень.

Чистий процентний дохід банку до резервів склав 2,45 млрд гривень, що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Чистий комісійний дохід за результатами першого півріччя склав 833 млн гривень.

Власний капітал банку склав 7,62 млрд гривень.

Активи ПУМБ становлять 50 млрд гривень.

З початку року зобов'язання ПУМБ зменшилися на 2% до 43 млрд гривень.

Кошти клієнтів за підсумками першого півріччя 2019 року склали 40,45 млрд гривень.

За станом на 30 червня 2019 року чистий кредитний портфель банку склав 28,9 млрд гривень, з них 9,4 млрд. гривень – кредити фізичним особам.

ПУМБ продовжує збільшувати рівень адекватності капіталу.

На кінець ІІ кварталу 2019 року цей показник досяг 20,47%.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс"."СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

Національний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією.

ПУМБ випустив єдину карту для будь-яких виплат - "всеКАРТА".