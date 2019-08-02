В 1-му півріччі ПУМБ наростив прибуток на чверть

У січні-червні Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив прибуток на 26% 1,27 млрд гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nОпераційний дохід банку за 6 місяців 2019 року, склав 3,4 млрд гривень.\r\nЧистий процентний дохід банку до резервів склав 2,45 млрд гривень, що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.\r\nЧистий комісійний дохід за результатами першого півріччя склав 833 млн гривень.\r\nВласний капітал банку склав 7,62 млрд гривень.\r\nАктиви ПУМБ становлять 50 млрд гривень.\r\nЗ початку року зобов'язання ПУМБ зменшилися на 2% до 43 млрд гривень.\r\nКошти клієнтів за підсумками першого півріччя 2019 року склали 40,45 млрд гривень.\r\nЗа станом на 30 червня 2019 року чистий кредитний портфель банку склав 28,9 млрд гривень, з них 9,4 млрд. гривень – кредити фізичним особам.\r\nПУМБ продовжує збільшувати рівень адекватності капіталу.\r\nНа кінець ІІ кварталу 2019 року цей показник досяг 20,47%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс"."СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.\r\nНаціональний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією.\r\nПУМБ випустив єдину карту для будь-яких виплат - "всеКАРТА".