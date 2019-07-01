Первый украинский международный банк (ПУМБ) выпустил единую карту для любых выплат - "всеКАРТА".

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Еще никогда пользоваться платежной картой не было так просто и выгодно - обслуживание, перевод средств, снятие наличных в любых банкоматах - на все комиссия 0%", - говорится в нем.

"ВсеКАРТА" подходит для всего: чтобы получать зарплату, стипендию, пенсию или социальные выплаты; а также, чтобы получать переводы от других пользователей - друзей, знакомых, партнеров.

Кроме того, легко можно перевести деньги с "всеКАРТА" на карту любого другого банка в ПУМБ online бесплатно.

В пределах Украины картой можно бесплатно расплачиваться в супермаркетах, транспорте, магазинах, заведениях питания и отдыха, оплачивать покупки в интернете и тому подобное.

"Банковские продукты всегда были очень сложными - с множеством тарифов и сложных расчетов. Клиентам, которые чаще переводят деньги, предлагали один тариф, тем, кому нужно снимать наличные - другой. Сколько нужд - столько и тарифов, в которых клиенту было очень сложно разобраться. Как следствие - он был вынужден открывать одновременно несколько карт. ПУМБ лишил клиентов необходимости разбираться со сложными тарифами и открывать лишние карточки, предложив единую карту "всеКАРТА". Мы убрали комиссии по всем основным операциям и максимально упростили условия пользования - это действительно большой шаг на встречу именно клиентам, которым будет легко запомнить: для всех их потребностей - одна карточка с простыми условиями "всеКАРТА", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ.

Комиссия за переводы с мобильного приложения ПУМБ Online на карты других банков составляет 0%.

Также без переплат через интернет-банкинг с карты "всеКАРТА" можно оплачивать коммунальные платежи и пополнять мобильный.

Комиссия за любое пополнение и снятие наличных с карты также составляет 0%.

Кто предпочитает безналичные расчеты, смогут получать 12% годовых в гривне на остаток на карте.

Для этого в мобильном приложении ПУМБ Online в несколько кликов нужно открыть депозит до востребования "Свободный".

Особенность депозита в том, что пополнять и снимать деньги с него можно в любой момент 24/7 без потери процентов.

Оформление и обслуживание карты бесплатное.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами