Первый украинский международный банк (ПУМБ) выпустил единую карту для любых выплат - "всеКАРТА".\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\n"Еще никогда пользоваться платежной картой не было так просто и выгодно - обслуживание, перевод средств, снятие наличных в любых банкоматах - на все комиссия 0%", - говорится в нем.\r\n"ВсеКАРТА" подходит для всего: чтобы получать зарплату, стипендию, пенсию или социальные выплаты; а также, чтобы получать переводы от других пользователей - друзей, знакомых, партнеров.\r\nКроме того, легко можно перевести деньги с "всеКАРТА" на карту любого другого банка в ПУМБ online бесплатно.\r\nВ пределах Украины картой можно бесплатно расплачиваться в супермаркетах, транспорте, магазинах, заведениях питания и отдыха, оплачивать покупки в интернете и тому подобное.\r\n"Банковские продукты всегда были очень сложными - с множеством тарифов и сложных расчетов. Клиентам, которые чаще переводят деньги, предлагали один тариф, тем, кому нужно снимать наличные - другой. Сколько нужд - столько и тарифов, в которых клиенту было очень сложно разобраться. Как следствие - он был вынужден открывать одновременно несколько карт. ПУМБ лишил клиентов необходимости разбираться со сложными тарифами и открывать лишние карточки, предложив единую карту "всеКАРТА". Мы убрали комиссии по всем основным операциям и максимально упростили условия пользования - это действительно большой шаг на встречу именно клиентам, которым будет легко запомнить: для всех их потребностей - одна карточка с простыми условиями "всеКАРТА", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ.\r\nКомиссия за переводы с мобильного приложения ПУМБ Online на карты других банков составляет 0%.\r\nТакже без переплат через интернет-банкинг с карты "всеКАРТА" можно оплачивать коммунальные платежи и пополнять мобильный.\r\nКомиссия за любое пополнение и снятие наличных с карты также составляет 0%.\r\nКто предпочитает безналичные расчеты, смогут получать 12% годовых в гривне на остаток на карте.\r\nДля этого в мобильном приложении ПУМБ Online в несколько кликов нужно открыть депозит до востребования "Свободный".\r\nОсобенность депозита в том, что пополнять и снимать деньги с него можно в любой момент 24\/7 без потери процентов.\r\nОформление и обслуживание карты бесплатное.\r\nКак сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".\r\n"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами