Держбюджет зведено з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини

У червні державний бюджет виконано з дефіцитом 8,5 млрд гривень із-за подальшого уповільнення зростання доходів (до 1,1% р \/ р).\r\nПро це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ структурі доходів зростання податкових надходжень сповільнилося, тоді як обсяг неподаткових надходжень виявився менше, ніж рік тому.\r\nОстаннє зумовлено зменшенням обсягів перерахувань до бюджету від НАК "Нафтогаз України".\r\nПідтримували зростання податкових надходжень значні темпи зростання номінальної заробітної плати і збільшення обсягів виробництва тютюнових виробів в попередні місяці (традиційно напередодні підвищення акцизного податку).\r\nВ той же час уповільнення імпорту і збільшені обсяги відшкодування ПДВ (у червні 13,6 млрд гривень) були вагомими чинниками стримування.\r\nЗростання витрат у червні помірно прискорювався (до 11,5% р \/ р).\r\nТак, суттєво збільшились темпи зростання витрат на товари і послуги за рахунок медикаментів, а також витрат на обслуговування боргу.\r\nПрискорилося зростання витрат на підтримку Пенсійного фонду, що пов'язано з ефектом бази порівняння.\r\nМісцеві бюджети очікувано виконано з дефіцитом (4.3 млрд гривень) - у червні традиційно збільшуються видатки на оплату праці в порівнянні з попереднім місяцем, що, зокрема, пов'язано з виплатою відпускних у сфері освіти.\r\nВ результаті зведений бюджет виконано із значним дефіцитом (12.8 млрд гривень).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.\r\nЗалишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).