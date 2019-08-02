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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:22 19
Фінанси 2019-08-02T11:30:04+03:00
Українські Новини
Держбюджет зведено з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини

Держбюджет зведено з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини

У червні державний бюджет виконано з дефіцитом 8,5 млрд гривень із-за подальшого уповільнення зростання доходів (до 1,1% р / р).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

У структурі доходів зростання податкових надходжень сповільнилося, тоді як обсяг неподаткових надходжень виявився менше, ніж рік тому.

Останнє зумовлено зменшенням обсягів перерахувань до бюджету від НАК "Нафтогаз України".

Підтримували зростання податкових надходжень значні темпи зростання номінальної заробітної плати і збільшення обсягів виробництва тютюнових виробів в попередні місяці (традиційно напередодні підвищення акцизного податку).

В той же час уповільнення імпорту і збільшені обсяги відшкодування ПДВ (у червні 13,6 млрд гривень) були вагомими чинниками стримування.

Зростання витрат у червні помірно прискорювався (до 11,5% р / р).

Так, суттєво збільшились темпи зростання витрат на товари і послуги за рахунок медикаментів, а також витрат на обслуговування боргу.

Прискорилося зростання витрат на підтримку Пенсійного фонду, що пов'язано з ефектом бази порівняння.

Місцеві бюджети очікувано виконано з дефіцитом (4.3 млрд гривень) - у червні традиційно збільшуються видатки на оплату праці в порівнянні з попереднім місяцем, що, зокрема, пов'язано з виплатою відпускних у сфері освіти.

В результаті зведений бюджет виконано із значним дефіцитом (12.8 млрд гривень).

Як повідомляли Українські Новини, Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

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