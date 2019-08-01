Богдан написав заяву про звільнення, - ЗМІ

Голова Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.\r\nУ розпорядженні журналістки НВ Христини Бердинських з'явилася заява Богдана про відставку.\r\nБогдан відмовився комментувати цю інформацію журналістам.\r\nДокумент: facebook\/kristina.berdinskikh\r\nЗазначимо, голова АПУ здійснює загальне керівництво адміністрацією, спрямовує її діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією повноважень. Голова АПУ призначається на посаду і звільняється від посади Президентом України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. У 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова. Ця посада знаходиться в переліку посад, на яких особи, що працювали на них понад 1 рік, потрапляють під люстрацію.\r\nУ свою чергу Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрації) дозволяє йому займати посаду глави АП.