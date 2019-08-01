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01 серпня 2019, четвер, 20:16 30 Документ
Політика 2019-08-01T22:00:02+03:00
Українські Новини
Богдан написав заяву про звільнення, - ЗМІ

Богдан написав заяву про звільнення, - ЗМІ

Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Голова Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

У розпорядженні журналістки НВ Христини Бердинських з'явилася заява Богдана про відставку.

Богдан відмовився комментувати цю інформацію журналістам.

Документ: facebook/kristina.berdinskikhДокумент: facebook/kristina.berdinskikh

Зазначимо, голова АПУ здійснює загальне керівництво адміністрацією, спрямовує її діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією повноважень. Голова АПУ призначається на посаду і звільняється від посади Президентом України.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. У 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова. Ця посада знаходиться в переліку посад, на яких особи, що працювали на них понад 1 рік, потрапляють під люстрацію.

У свою чергу Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрації) дозволяє йому займати посаду глави АП.

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