Україна увійшла в топ-10 країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину

За січень-червень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 4,58% до 650,378 тис. туристів, попри те, що ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.\r\nПро це йдеться в даних Міністерства культури і туризму Туреччини, передають Українські Новини.\r\n"За перші шість місяців 2019 року Туреччину відвідало 650 378 українців, що на 4,58% більше, ніж за такий же період 2018 року", - сказано в повідомленні.\r\nТак, за підсумками 1-го півріччя Україна увійшла в топ-10 країн за кількістю відвідали Туреччину туристів, посівши 7-е місце.\r\nЗокрема, в Анталії за січень-червень 2019 року кількість українських туристів досягла 317,777 тис. (+3%), курорти Мугли (Фетхіє, Мармарис, Даламан, Бодрум) взяли 68,458 тис. українських туристів.\r\nТакож спостерігається стабільне зростання турпотоку до Стамбула - за січень-травень період кількість туристів міста збільшилася на 5,9% до 145,811 тис. українців, при цьому приріст туристів до Ізмір у січні-червні становив 13,2% до 8,025 тис. українців.\r\nУ цілому кількість іноземців, що відвідали Туреччину в січні-червні 2019 року, збільшилася на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 18 076 506 осіб.\r\nРаніше Українські Новини писали про країни, де можна добре і дешево відпочити за кордоном літо, а також який курорт вибрати для відпочинку в серпні.