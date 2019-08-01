Україна увійшла в топ-10 країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину

За січень-червень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 4,58% до 650,378 тис. туристів, попри те, що ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

Про це йдеться в даних Міністерства культури і туризму Туреччини, передають Українські Новини.

"За перші шість місяців 2019 року Туреччину відвідало 650 378 українців, що на 4,58% більше, ніж за такий же період 2018 року", - сказано в повідомленні.

Так, за підсумками 1-го півріччя Україна увійшла в топ-10 країн за кількістю відвідали Туреччину туристів, посівши 7-е місце.

Зокрема, в Анталії за січень-червень 2019 року кількість українських туристів досягла 317,777 тис. (+3%), курорти Мугли (Фетхіє, Мармарис, Даламан, Бодрум) взяли 68,458 тис. українських туристів.

Також спостерігається стабільне зростання турпотоку до Стамбула - за січень-травень період кількість туристів міста збільшилася на 5,9% до 145,811 тис. українців, при цьому приріст туристів до Ізмір у січні-червні становив 13,2% до 8,025 тис. українців.

У цілому кількість іноземців, що відвідали Туреччину в січні-червні 2019 року, збільшилася на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 18 076 506 осіб.

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