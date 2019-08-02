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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:06 23
Космос 2019-08-02T11:45:03+03:00
Українські Новини
У серпні в нічному небі можна спостерігати унікальні сріблясті хмари: де і коли

У серпні в нічному небі можна спостерігати унікальні сріблясті хмари: де і коли

У серпні 2019 року в небі можна буде побачити унікальне явище природи – сріблясті хмари. Більшу частину небесного зводу охоплюють хмари, якы яскраво світяться, зачаровуючи своїм сріблястим сяйвом. Таке явище можна побачити тільки вночі – на світанку хмари плавно розчиняються.

Їх появу відкрито всього 130 років тому, раніше про це диво природи інформація відсутня, пише Meteoprog.

Красу природного явища зняв на камеру один з користувачів - Олександр Данилов на Ладозькому озері у 2016 році.

Що собою являють сріблясті хмари і де їх можна побачити

Природне явище спостерігається в північній і південній півкулях, у широтному поясі від 50 до 70 градусів. У північній півкулі таке явище можна побачити, починаючи з середини травня по середину серпня, а в південній – з середини листопада до середини лютого.

Згідно з даними сучасних досліджень, сріблясті хмари складаються з крихітних крижаних часток, розмір яких в 1000 разів тонше людського волосся. Для їх появи необхідно 3 головних фактори:

  • наявність достатньої кількості водяної пари
  • дуже низька температура
  • наявність дрібних частинок, на яких конденсується пар, перетворюючись на лід.

Природне явище виникає на висоті приблизно 80 км.

Як повідомляли Українські Новини, серпень буде досить спокійним за силою прояву сонячної активності.

Також астрологи склали місячний каллендарь і попередили про несприятливі дні на початку серпня.

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