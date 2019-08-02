У серпні в нічному небі можна спостерігати унікальні сріблясті хмари: де і коли

У серпні 2019 року в небі можна буде побачити унікальне явище природи – сріблясті хмари. Більшу частину небесного зводу охоплюють хмари, якы яскраво світяться, зачаровуючи своїм сріблястим сяйвом. Таке явище можна побачити тільки вночі – на світанку хмари плавно розчиняються.\r\nЇх появу відкрито всього 130 років тому, раніше про це диво природи інформація відсутня, пише Meteoprog.\r\nКрасу природного явища зняв на камеру один з користувачів - Олександр Данилов на Ладозькому озері у 2016 році.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4xCdugzLH8E" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЩо собою являють сріблясті хмари і де їх можна побачити\r\nПриродне явище спостерігається в північній і південній півкулях, у широтному поясі від 50 до 70 градусів. У північній півкулі таке явище можна побачити, починаючи з середини травня по середину серпня, а в південній – з середини листопада до середини лютого.\r\nЗгідно з даними сучасних досліджень, сріблясті хмари складаються з крихітних крижаних часток, розмір яких в 1000 разів тонше людського волосся. Для їх появи необхідно 3 головних фактори:\r\n\r\nнаявність достатньої кількості водяної пари\r\nдуже низька температура\r\nнаявність дрібних частинок, на яких конденсується пар, перетворюючись на лід.\r\n\r\nПриродне явище виникає на висоті приблизно 80 км.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, серпень буде досить спокійним за силою прояву сонячної активності.\r\nТакож астрологи склали місячний каллендарь і попередили про несприятливі дні на початку серпня.