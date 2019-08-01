Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Третий месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.\r\nОб этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.\r\nВ частности, геомагнитные бури и возмущения поля Земли пройдут в начале месяца. \r\nВ остальные дни августа, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная.\r\n\r\nЭтот прогноз подтверждается и данными экспертов из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. \r\n1-го, 5-го и 6-го августа, по информации meteoprog.ua, Kр-индекс будет равен 4. Это означает, что на планете ожидаются геомагнитные возмущения. \r\nМагнитные бури в августе 2019:\r\n\r\n1 августа – на Земле возможны возмущения магнитного поля.\r\n5 августа – магнитосфера планеты возмущена.\r\n6 августа – возможны возмущения магнитного поля Земли.\r\n\r\nВ период магнитных бурь медики рекомендуют как можно реже пользоваться мобильными телефонами и меньше времени проводить за компьютером.\r\nВ то же время в эти дни рекомендуется как можно больше времени провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.\r\nГипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.\r\nВ эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.\r\nТем временем в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду до октября.