подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 06:20 1023 Инфографика
Жизнь 2019-08-01T06:20:01+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитная буря. Фото: zak-kor.net
Магнитная буря. Фото: zak-kor.net

Третий месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, геомагнитные бури и возмущения поля Земли пройдут в начале месяца. 

В остальные дни августа, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная.

Этот прогноз подтверждается и данными экспертов из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. 

1-го, 5-го и 6-го августа, по информации meteoprog.ua, Kр-индекс будет равен 4. Это означает, что на планете ожидаются геомагнитные возмущения. 

Магнитные бури в августе 2019:

  • 1 августа – на Земле возможны возмущения магнитного поля.
  • 5 августа – магнитосфера планеты возмущена.
  • 6 августа – возможны возмущения магнитного поля Земли.

В период магнитных бурь медики рекомендуют как можно реже пользоваться мобильными телефонами и меньше времени проводить за компьютером.

В то же время в эти дни рекомендуется как можно больше времени провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Гипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

В эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.

Тем временем в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе.

Также синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Больше новостей о: Магнитные бури магнитные бури-2019 советы медиков

Архив
Новости
Все доходы от транзита транспорта принесли украинскому бюджету меньше, чем вывели премиями Коболев и компания 07:30
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
1 августа: приметы и главные события этого дня 06:00
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Доллар продолжает пробивать дно: курс валют 05:40
У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко 21:01
После рекордного подорожания помидоров цены на них резко обвалились 11:36
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
Денис Невядомский: Смех авгуров. "Кейс Шевчука" и десакрализация Конституционного суда 15:43 Мнение
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok