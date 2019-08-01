Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Третий месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, геомагнитные бури и возмущения поля Земли пройдут в начале месяца.

В остальные дни августа, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная.

Этот прогноз подтверждается и данными экспертов из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований.

1-го, 5-го и 6-го августа, по информации meteoprog.ua, Kр-индекс будет равен 4. Это означает, что на планете ожидаются геомагнитные возмущения.

Магнитные бури в августе 2019:

1 августа – на Земле возможны возмущения магнитного поля.

5 августа – магнитосфера планеты возмущена.

6 августа – возможны возмущения магнитного поля Земли.

В период магнитных бурь медики рекомендуют как можно реже пользоваться мобильными телефонами и меньше времени проводить за компьютером.

В то же время в эти дни рекомендуется как можно больше времени провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Гипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

В эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.

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