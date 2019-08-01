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01 августа 2019, четверг, 06:00 167
Lifestyle 2019-08-01T06:00:03+03:00
Українські Новини
1 августа: приметы и главные события этого дня

1 августа: приметы и главные события этого дня

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Сегодня, 1 августа, начал отсчет последний месяц лета. Українські Новини расскажут о приметах и главных событиях этого дня.

1 августа отмечается день памяти преподобной Мокрины.

Мокрина указывает на осень. Если на Мокрину мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Мокрину сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на такой же срок. На переменчивую погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, исчезают слепни.

Главные события

30 до н.э. —Юлий Цезарь входит в Александрию, Египет, подчиняя его Римской республике.

1498 — Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.

1774 — английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.

1900 — основан футбольный клуб "Боруссия" Менхенгладбах — пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 гг.

1914 — Германия объявила войну России.

1944 — Анна Франк сделала последнюю запись в своем дневнике.

1946 — введена венгерская денежная единица форинт.

1957 — введен израильский фунт.

1965 — первое исполнение песни Пола Маккартни "Yesterday".

1981 — дебют музыкального телеканала "MTV". Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.

2010 — обнаружена подводная река в Черном море.

Именины:

Католические: Альфонс, Мария, Петр, Юстина.

Православные мужские: Варлам , Григорий, Дий, Дмитрий, Митрофан, Паисий, Роман, Серафим, Стефан (Степан), Тихон.

Православные женские: Евгения, Евфросиния, Милица, Макрина.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в начале августа: температура опустится до +18..+20 градусов, но потом погода выровняется и будет в пределах +22..+26 градусов. Синоптик отметила, что жары не будет, будет комфортное теплое лето.

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