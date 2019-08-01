ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит

Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня.

Про це йдеться в порядку, передають Українські Новини.

Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Раніше захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ГБР через втручання в роботу судових органів.