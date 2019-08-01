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01 серпня 2019, четвер, 18:00 14
Судова влада 2019-08-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит

ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит

Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня.

Про це йдеться в порядку, передають Українські Новини.

Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Раніше захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ГБР через втручання в роботу судових органів.

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