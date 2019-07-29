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29 июля 2019, понедельник, 15:10 94
Судебная власть 2019-07-29T15:30:13+03:00
Українські Новини
Защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судеб

Защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов

Адвокаты ОАСК просят открыть уголовное производство против начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сказал адвокат Евгений Солодко на брифинге в пресс-центре Українських Новин.

Он отметил, что обыск проводился в здании Окружного админсуда 26 июля до 2 часов ночи и было допущено ряд процессуальных нарушений, а также длительное время не допускались адвокаты.

По мнению адвоката Солодко Горбатюк мог иметь личную заинтересованность в обысках в ОАСК, поскольку дело о ликвидации департамента Горбатюка находится именно в Окружном админсуде.

Кроме того, по словам адвоката, именно в Окружном административном суде Киева находятся дела, ответчиком по которым является лично директор НАБУ.

Более того, у Артема Сытника также был интерес в проведении брифинга именно в день проведения обысков, поскольку именно 27 июля в одном из районных судов должно было рассматриваться дело о привлечении Сытника к ответственности в связи с протоколом о коррупции НАЗК.

Адвокат высказал мнение, что подобные действия Сытника и Горбатюка могут быть попыткой скрыть отсутсвие результатов по делам Майдана и хищений в Укроборонпроме.

Также Солодко добавил, что Горбатюк и Сытник действуют "в стиле старой власти, частью которой они являются".

"Защита заинтересована в том, чтобы судьи, упомянутые в связи с записями, получили подозрения. Поскольку с момента получения подозрения лицо становится полноценным участником уголовного процесса, приобретает определенные права и обязанности и может эффективно себя защищать", - сказал адвокат.

 

Источник : Українські новини

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