Дизпаливо продовжує падати в ціні

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 4,18% з 29,43 до 28,20 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 2,49% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 1-31 липня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 31 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n31 липня в % до 1 липня\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,20\r\n29,43\r\n95,82\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Герус запевнив, що ціни на дизпаливо не піднімуться.\r\nТакож "Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень\/тонна в зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.