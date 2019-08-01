Дизпаливо продовжує падати в ціні

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 4,18% з 29,43 до 28,20 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 2,49% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 1-31 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 31 липня Середня ціна на 1 липня 31 липня в % до 1 липня ДТ 28,20 29,43 95,82

Як повідомляли Українські Новини, Герус запевнив, що ціни на дизпаливо не піднімуться.

Також "Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень/тонна в зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.