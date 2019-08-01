Голова ОАСК Вовк закликає Ситника не ігнорувати засідання суду у його справі про корупцію

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк закликає директора НАБУ Артема Ситника з'явиться на засідання суду за його протоколом про корупцію.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.\r\nТакож він повідомив, що завтра, 2 серпня прийде до ГПУ на допит.\r\n"Завтра разом з адвокатами, як і належить, о 14:00 прийду в Генеральну прокуратуру України. Від слідчих дій не ховаюся. Будемо захищатися і доводити нашу правоту", - написав він.\r\nВовк поставив риторичне запитання, чи готовий директор НАБУ так само своєчасно прибути в Сарненський суд і відповідати перед законом за протоколом про корупцію?\r\n"Чи ми знову, замість розгляду його справи, будемо дивитися чергове Ситник-шоу для ЗМІ, як це вже було 26 липня?", - зазначив Вовк.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вовк сумнівається в юридичній перспективі справи про втручання суду в діяльність держорганів, яку розслідує управління спецрозслідувань Генпрокуратури і Національне антикорупційне бюро.\r\nВовк упевнений, що справа проти нього - особиста помста Ситника.\r\nГолова Окружного адмінсуду Києва допускає, що його телефон прослуховують.\r\n \r\n