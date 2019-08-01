Голова ОАСК Вовк закликає Ситника не ігнорувати засідання суду у його справі про корупцію

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк закликає директора НАБУ Артема Ситника з'явиться на засідання суду за його протоколом про корупцію.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Також він повідомив, що завтра, 2 серпня прийде до ГПУ на допит.

"Завтра разом з адвокатами, як і належить, о 14:00 прийду в Генеральну прокуратуру України. Від слідчих дій не ховаюся. Будемо захищатися і доводити нашу правоту", - написав він.

Вовк поставив риторичне запитання, чи готовий директор НАБУ так само своєчасно прибути в Сарненський суд і відповідати перед законом за протоколом про корупцію?

"Чи ми знову, замість розгляду його справи, будемо дивитися чергове Ситник-шоу для ЗМІ, як це вже було 26 липня?", - зазначив Вовк.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк сумнівається в юридичній перспективі справи про втручання суду в діяльність держорганів, яку розслідує управління спецрозслідувань Генпрокуратури і Національне антикорупційне бюро.

Вовк упевнений, що справа проти нього - особиста помста Ситника.

Голова Окружного адмінсуду Києва допускає, що його телефон прослуховують.