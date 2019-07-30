Справа втручання суду в діяльність держорганів не має жодної юридичної перспективи, - Вовк

Окружний адмінсуд Києва сумнівається в юридичній перспективі справи про втручання суду в діяльність держорганів, яку розслідують управління спецрозслідування Генпрокуратури і Національне антикорупційне бюро.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова суду Павло Вовк.

"Це справа не має жодної юридичної перспективи. Чому? Купа порушень. Кодекс не дозволяє НАБУ і ГПУ діяти так, як вони це зробили. Щоб все було юридично грамотно, потрібно було йти іншим шляхом, але я не хочу підказувати як. Для мене єдина інтрига - коли це все розвалиться. З юридичної точки зору для нас краще пред'явлення підозр. Це наділяє нас певним статусом, який дасть можливість захиститися", - сказав він.

Вовк не зміг відповісти на запитання, чи стане генпрокурор Юрій Луценко або один з його заступників підписувати підозри на підставі озвучених фактів.

"Мені складно сказати, тому що в таких питаннях, в будь-якому випадку, є як юридична складова, так і політична. Що буде превалювати - мені невідомо. Ми на цей процес не можемо і не збираємося впливати", - зазначив Вовк.

Голова суду сказав, що судді готові до вручення підозр.

"Наш суд - один з небагатьох, який дозволяє собі приймати незалежні рішення не озираючись на владу. Гостро почали реагувати на такі рішення в період виборчої кампанії, і тоді почалася пряма критика дій суду від попередньої влади. І в цей же період з'явилися, наскільки я розумію, перші записи тих розмов. Якщо ми згадаємо, що ж тоді було актуально, крім виборчого процесу - це справа щодо збільшення тарифів для населення. ОАСК захистив людей від необгрунтованого збільшення тарифів. Це рішення викликало негатив з боку вищих посадових осіб держави", - заявив Вовк.

Крім того він зауважив, що суд неодноразово перебував в епіцентрі публічної атаки, коли колишній президент Петро Порошенко зібрав РНБО за рішенням суду в справі про націоналізацію Приватбанку і дав вказівку ВККС негайно перезавантажити Окружний суд.

"Це - не що інше як тиск на суд. Присутні на РНБО вчинили правопорушення, хоча розуміли вони це, чи ні - це вже інше питання", - вважає суддя.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Він вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.