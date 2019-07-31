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31 липня 2019, середа, 16:05 21
Судова влада 2019-07-31T17:00:02+03:00
Українські Новини
Справа проти мене – особиста помста Ситника, - голова ОАСК Вовк

Справа проти мене – особиста помста Ситника, - голова ОАСК Вовк

Справа проти суддів Окружного адміністративного суду м. Києва є політично вмотивованою і пов’язана із рішенням ОАСК проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ОАСК Павло Вовк.

“Справа проти мене – політична. Я переконаний, що окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США”, - сказав Вовк.

Він нагадав, що вказану справу, відповідачем у котрій , зокрема, був і Артем Ситник,

по суті розглядав Окружний адміністративний суд м. Києва та виніс рішення у грудні 2018 року.

“ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів та втрутився у формування зовнішньої політики України. А взагалі мова йде про справу розголошення інформації слідства, саботаж виборчої кампанії іншої держави і багато чого іншого. ОАСК як незалежний суд встановив: з боку Ситника було перевищення повноважень і втручання у вибори у США. І це завдало шкоди інтересам держави Україна” – уточнив голова Окружного адмінсуду. 

Павло Вовк також додав, що “Президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника. Не маю сумнівів, що ці вимоги актуальні і сьогодні”.

 

 

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