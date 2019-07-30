підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
ONLINE
30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"

30 липня 2019, вівторок, 14:09 11
Судова влада 2019-07-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Голова Окружного адмінсуду Києва припускає, що його телефон прослуховують

Голова Окружного адмінсуду Києва припускає, що його телефон прослуховують

Павло Вовк.
Павло Вовк.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк не виключає, що його телефон прослуховують правоохоронні органи, які раніше провели обшуки в будівлі суду.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Можливо...", - сказав він, відповідаючи на питання, чи прослуховують його.

Він зазначив, що підозрілих підслуховуючих пристроїв у себе в кабінеті не знаходив.

За його словами, в нинішній час безліч способів зняття інформації.

"Акваріум є у адміністратора, тому якщо я проходжу там, то навряд чи зупиняюся і починаю розмовляти. Ми живемо в часи цифрових технологій і можливостей знімати інформацію мільйони. Усередині кабінету, з вікна. Тому гадати, шукати... мені нема за що переживати", - повідомив Вовк.

Також суддя підкреслив, що не має наміру ховатися від слідства і готовий юридично захищатися в будь-якому статусі.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Тим часом Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Більше новин про: Обшук Прослуховування Павло Вовк Окружний адміністративний суд міста Києва

Архів
Новини
Зливи і нічне похолодання до +10: погода в останній день липня буде "осінньою" 14:34 Карта
Луганській ТЕС тимчасово знадобиться спецціна на газ, - Луганська ОДА 14:33
Голова Окружного адмінсуду Києва припускає, що його телефон прослуховують 14:09
"Лото-Забава": на Кіровоградщині виграно мільйон 14:05 Прес-реліз
Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк 13:46
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok