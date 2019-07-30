Голова Окружного адмінсуду Києва припускає, що його телефон прослуховують

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк не виключає, що його телефон прослуховують правоохоронні органи, які раніше провели обшуки в будівлі суду.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Можливо...", - сказав він, відповідаючи на питання, чи прослуховують його.

Він зазначив, що підозрілих підслуховуючих пристроїв у себе в кабінеті не знаходив.

За його словами, в нинішній час безліч способів зняття інформації.

"Акваріум є у адміністратора, тому якщо я проходжу там, то навряд чи зупиняюся і починаю розмовляти. Ми живемо в часи цифрових технологій і можливостей знімати інформацію мільйони. Усередині кабінету, з вікна. Тому гадати, шукати... мені нема за що переживати", - повідомив Вовк.

Також суддя підкреслив, що не має наміру ховатися від слідства і готовий юридично захищатися в будь-якому статусі.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Тим часом Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.