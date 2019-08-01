Прилеглу до мосту територію Станиці Луганської почали розміновувати

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) приступили до розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні з ранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, що прилягає до зруйнованого мосту біля пункту пропуску "Станиця Луганська", - сказано в ньому.

У повідомленні також зазначено, що розмінування - це наступний крок з української сторони, для ремонту мосту.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.

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