Прилеглу до мосту територію Станиці Луганської почали розміновувати

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) приступили до розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні з ранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, що прилягає до зруйнованого мосту біля пункту пропуску "Станиця Луганська", - сказано в ньому.\r\nУ повідомленні також зазначено, що розмінування - це наступний крок з української сторони, для ремонту мосту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.\r\nНа Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ВСУ.\r\nРаніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.