ТКГ договорилась о разминировании территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской

В среду, 31 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона предоставила свои предложения относительно ремонта моста в Станице Луганской. Достигнуты договоренности о начале разминирования на прилегающих к мосту территорий от завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должно быть убрано блокпост и символы квазигруппировок НВФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

Кроме этого, ТКГ отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем, на заседании украинская сторона констатировала невыполнение договоренностей относительно предоставления безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будет согласован алгоритмы идентификации и передачи останков погибших. В подгруппе по социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса", - также добавила пресс-секретарь Кучмы.

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