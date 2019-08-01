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01 серпня 2019, четвер, 14:39 30 Карта
Життя 2019-08-01T17:00:04+03:00
Українські Новини
Відчутне похолодання і дощі: погода в Україні на День Святого Іллі

Відчутне похолодання і дощі: погода в Україні на День Святого Іллі

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як захід України заливає дощами, 2 серпня, на Святого Іллі, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12... + 14 градусів, вдень + 21... + 23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9... + 16 градусів, вдень + 20... + 27 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 14... + 19 градусів.

У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 23... + 25 градусів.

У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 23... + 25 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі + 13... + 15 градусів, вдень + 26... + 28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8... + 14 градусів, вдень + 17... + 24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9... + 15 градусів, вдень + 19... + 26 градусів, у Дніпропетровській області + 22... + 27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8... + 15 градусів, вдень + 17... + 23 градуси, у Донецькій області +20... + 25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 11... + 19 градусів, вдень + 23... + 30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14... + 19 градусів, вдень + 24... + 29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 26... + 28 градусів.

1 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях + 25 ... + 27 градусів; у районі Одеси + 22 градуси; у Дніпрі біля Києва + 23 градуси.

Тим часом 2 серпня святкується День Святого Іллі.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, осінь почнеться з заморозків влітку: народні синоптики і кліматологи дали прогноз на серпень.

Також дощі чергуватимуться з сонцем, а місцями відчутно похолодає.

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