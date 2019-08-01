Відчутне похолодання і дощі: погода в Україні на День Святого Іллі

У той час, як захід України заливає дощами, 2 серпня, на Святого Іллі, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 12... + 14 градусів, вдень + 21... + 23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 9... + 16 градусів, вдень + 20... + 27 градусів.\r\nУ Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 14... + 19 градусів.\r\nУ Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 23... + 25 градусів.\r\nУ Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 23... + 25 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі + 13... + 15 градусів, вдень + 26... + 28 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 8... + 14 градусів, вдень + 17... + 24 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 9... + 15 градусів, вдень + 19... + 26 градусів, у Дніпропетровській області + 22... + 27 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 8... + 15 градусів, вдень + 17... + 23 градуси, у Донецькій області +20... + 25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 11... + 19 градусів, вдень + 23... + 30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 14... + 19 градусів, вдень + 24... + 29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 26... + 28 градусів.\r\n1 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях + 25 ... + 27 градусів; у районі Одеси + 22 градуси; у Дніпрі біля Києва + 23 градуси.\r\nТим часом 2 серпня святкується День Святого Іллі.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, осінь почнеться з заморозків влітку: народні синоптики і кліматологи дали прогноз на серпень.\r\nТакож дощі чергуватимуться з сонцем, а місцями відчутно похолодає.