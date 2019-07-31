Запад Украины зальет дождями, а в центре снова похолодает: прогноз погоды на 1 августа

После того, как в Украине непогода обесточила полсотни населенных пунктов 31 июля, 1 августа в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7..+15 градусов, днем +19..+25 градусов.

В Карпатах ночью умеренные, местами значительные дожди, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +10..+15 градусов, днем +12..+17 градусов.

В Моршине ночью умеренные, местами значительные дожди, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +11..+13 градусов, днем +21..+23 градуса.

В Трускавце ночью умеренные, местами значительные дожди, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +11..+13 градусов, днем +21..+23 градуса.

В Сваляве ночью умеренные, местами значительные дожди, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +24..+26 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7..+14 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8..+14 градусов, днем +18..+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8..+14 градусов, днем +19..+24 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Одесской области кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11..+18 градусов, в Одесской области +16…+21 градус, днем +24..+30 градусов, в Запорожской области +22…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +17..+22 градуса, днем +24..+29 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +18..+20 градусов, днем +27..+29 градусов.

31 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +25...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.

Также синоптик рассказала о погоде в начале августа.