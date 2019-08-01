Дожди будут чередоваться с солнцем, а местами ощутимо похолодает: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа

Начало августа принесет в Украину ощутимое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.\r\n"В четверг в течение дня в Украине предполагается +22 +26 градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской +17 +22 градуса, лишь на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов. Дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца", - написала Диденко.\r\nТакже Диденко отметила, что в Киеве август начнется свежей погодой: в столице предполагается +20 +22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем.\r\nПо словам синоптика, порывистый ветер сегодня утихнет, и в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Фейсбук\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе.\r\nТакже спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.