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01 августа 2019, четверг, 05:55 9 Карта
Жизнь 2019-08-01T05:55:01+03:00
Українські Новини
Дожди будут чередоваться с солнцем, а местами ощутимо похолодает: синоптик рассказала о погоде в первые дни ав

Дожди будут чередоваться с солнцем, а местами ощутимо похолодает: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа

Дождь. Кошки. Погода. Фото: reading
Дождь. Кошки. Погода. Фото: reading

Начало августа принесет в Украину ощутимое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг в течение дня в Украине предполагается +22 +26 градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской +17 +22 градуса, лишь на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов. Дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и ​​вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины. И все. Много солнца", - написала Диденко.

Также Диденко отметила, что в Киеве август начнется свежей погодой: в столице предполагается +20 +22 градуса, могут набегать облака, дождь будет чередоваться с солнцем.

По словам синоптика, порывистый ветер сегодня утихнет, и в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов.

Карта: Наталья Диденко/ФейсбукКарта: Наталья Диденко/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе.

Также спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.

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