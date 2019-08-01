Арешт Вишинського оскаржений

Захист директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського оскаржив продовження його арешту.

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що апеляційна скарга від адвоката Андрія Доманського була подана 25 липня.

26 липня апеляція була зареєстрована, і визначена колегія суддів на чолі з суддею Миколою Авраменком.

Дата розгляду справи поки ще не визначена.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня арешт Вишинського.

Офіс Президента Володимира Зеленського пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сєнцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.