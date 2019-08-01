Арешт Вишинського оскаржений

Захист директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського оскаржив продовження його арешту.\r\nПро це йдеться в розпорядку справ на сайті суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що апеляційна скарга від адвоката Андрія Доманського була подана 25 липня.\r\n26 липня апеляція була зареєстрована, і визначена колегія суддів на чолі з суддею Миколою Авраменком.\r\nДата розгляду справи поки ще не визначена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 липня Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня арешт Вишинського.\r\nОфіс Президента Володимира Зеленського пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сєнцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.