підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 13:22 12
Силові структури 2019-08-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили українського воїна

На Донбасі бойовики поранили українського воїна

1 військовослужбовець поранено внаслідок обстрілу з боку бойовиків в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 серпня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передають Українські Новини.

"За попередньою інформацією, 1 наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомив він.

Поранений переміщений в госпіталь.

Всього з початку доби бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.

31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутово" Донецької області через детонації боєприпасів внаслідок загорання сухої трави. 1 серпня пункт відновив свою роботу.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
"Гарантований покупець" звернувся до ДБР, щоб врятувати "зелену" енергетику від фінансового колапсу 15:15
НАБУ обшукує офіс і будинки співробітників "Украероруху" 15:06 Доповнено
"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу 14:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
У центрі Києва Renault врізався в дерево: співробітник держохорони помер за кермом 14:45
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok