На Донбасі бойовики поранили українського воїна

1 військовослужбовець поранено внаслідок обстрілу з боку бойовиків в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 серпня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передають Українські Новини.

"За попередньою інформацією, 1 наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомив він.

Поранений переміщений в госпіталь.

Всього з початку доби бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.

31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутово" Донецької області через детонації боєприпасів внаслідок загорання сухої трави. 1 серпня пункт відновив свою роботу.