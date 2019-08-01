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01 серпня 2019, четвер, 12:45 31
Економіка 2019-08-01T14:00:03+03:00
Українські Новини
На шахтах "Торецьквугілля" під Донецьком припинено електропостачання, - Герус

На шахтах "Торецьквугілля" під Донецьком припинено електропостачання, - Герус

"Торецьквугілля". Фото: wikimapia

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє про припинення електропостачання на шахтах державного вугледобувного підприємства "Торецьквугілля" (Донецька область).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора о 13:00 на шахтах державного підприємства "Торецьквугілля" було відключено електроенергію, зокрема відключено турбокомпресори і клітьовий підйом, що унеможливлює видобуток вугілля. Електроенергія в собівартості на цьому підприємстві становить 42% від усіх витрат", - написав Герус.

При цьому він наголосив, що сума боргу підприємства становить 52,5 млн гривень.

"Повну бездіяльність і відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Головне, що "реформу" енергоринку зробили, тарифи різко зросли і тепер деякі монополії заробляють більше", - зазначив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості виросла на 29,22%, або на 472 гривні/МВт-год до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

Також на шахті "Золоте" в Луганській області стався прорив шахтних вод.

Раніше "Воді Донбасу" обмежили електрику і частина Донецької області залишилася без водопостачання.

 

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