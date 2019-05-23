"Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения

Энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" частично отключила от электроснабжения объекты коммунального предприятия "Вода Донбасса" 23 мая 2019 года, о чем предупреждала в среду.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"По требованию "поставщика последней надежды", государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго", оператор системы распределения выполнил частичное отключение объектов "Воды Донбасса" от электроснабжения. По состоянию на 16:00 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов", - говорится в нем.

Также отмечается, что водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района, а также населенных пунктов Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

Как сообщали Українськi Новини, во время военного положени должникам в Луганской области не отключали свет.

В феврале в Донецкой области боевики ранили троих сотрудников компании "Вода Донбасса".