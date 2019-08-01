У Дніпрі через ДТП перекинулася маршрутка з пасажирами: більше 10 постраждалих

Сьогодні, 1 серпня, в Дніпрі сталося ДТП за участю маршрутки Mercedes Sprinter і Hyundai Getz. Мікроавтобус перевернуло на бік. Більше 10 людей госпіталізовано. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася приблизно в 7:00. За попередньою інформацією від поліції, за легковиком була погоня, так як водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Водій Hyundai не впорався з керуванням своєї машини на перетині проспекту Яворницького та вулиці Вернадського — і влетів в маршрутку № 157, яка їхала у напрямку до центру міста.

З місця аварії госпіталізовано 10 осіб, стан винуватця ДТП лікарі оцінюють як важкий.



Як повідомляли Українські Новини, під Києвом сталося масштабне ДТП за участю маршрутки та легковика. У результаті аварії на місці загинули 2 людини, ще 18 були госпіталізовані.



Раніше у Херсоні сталося ДТП за участю рейсового автобуса. У результаті аварії 5 громадян були доставлені в лікарню, ще двом пасажирам медична допомога надавалася на місці.



Біля "моста Кличко" в Києві п'яний водій влаштував потрійне ДТП, нетверезий водій не вижив.