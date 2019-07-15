В Херсоне рейсовый автобус протаранил грузовик: есть пострадавшие

В понедельник, 15 июля, в Херсоне на Бериславском шоссе возле поворота на Зеленовку произошло ДТП с участием рейсового автобуса.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около 13:34 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что по Бериславскому шоссе на повороте к с.Зеленовка водитель рейсового автобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении", - сказано в сообщении.



В результате ДТП 5 граждан с различными травмами доставлены в больницу, еще двум пассажирам медицинская помощь оказана на месте.



Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ДТП в Херсоне. Фото: hr.npu.gov.ua

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