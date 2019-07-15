Под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие

В понедельник, 15 июля, под Киевом, вблизи села Гуровщина, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo. В результате аварии на месте погибли два человека, еще 18 были госпитализированы. К сожалению, позже стало известно, что еще один из пострадавших умер в карете "скорой".

Авария случилась около 05:40, пишет "Информатор".

По прибытию экстренных служб, медики начали оказывать первую помощь пострадавшим людям. Предварительно, микроавтобус маршрута Львов — Киев и легковушка ехали по Житомирской трассе в сторону Киева. На 34 километре дороги произошло столкновение двух транспортных средств.

К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford погибли на месте. В экстренном порядке всех пострадавших госпитализировали в больницу. В легковушке ехал еще один мужчина, его также забрали медики, но от полученных травм он скончался в карете "скорой".

В среднем, все пострадавшие молодого возраста, 25-30 лет. Их госпитализировали в ближайшие больницы Киево-Святошинского района. Водитель Volkswagen также госпитализировали. Состоянием на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.

ДТП с маршруткой на Житомирской трассе. Фото: Информатор

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