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01 серпня 2019, четвер, 09:47 179
Верховна Рада і партії 2019-08-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця

Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця

Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото: "Українська правда"/Twitter

Наймолодший новоспечений депутат Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш показав номер "Ріксосі", в якому живе у Трускавці, поки в місті проходить тренінг для депутатів партії, повідомляє "Українська правда".

Повідомляється, що вартість найдешевшого двомісного номера в цьому готелі стартує від 3500 грн.

Юрашу 23 роки, народився у Львові. Екс-голова комунікацій творчого об'єднання "Вавилонь13".

Працював з Fox News на окупованій частині Донбасу. Обіймав посаду заступника директора Світового Конгресу українців у Києві. З 2015 року є секретарем Громадської Ради при Парламентському комітеті у закордонних справах.

У 2019 році Юраш був обраний народним депутатом за партійним списком від партії "Слуга народу" під номером 27 і став наймолодшим в історії народним депутатом України.

Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото: Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото: "Українська правда"/Twitter

Як повідомляли Українські Новини, новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.

Також радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони все ніхто.

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