Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця

Наймолодший новоспечений депутат Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш показав номер "Ріксосі", в якому живе у Трускавці, поки в місті проходить тренінг для депутатів партії, повідомляє "Українська правда".\r\nПовідомляється, що вартість найдешевшого двомісного номера в цьому готелі стартує від 3500 грн.\r\nЮрашу 23 роки, народився у Львові. Екс-голова комунікацій творчого об'єднання "Вавилонь13".\r\n\r\nПрацював з Fox News на окупованій частині Донбасу. Обіймав посаду заступника директора Світового Конгресу українців у Києві. З 2015 року є секретарем Громадської Ради при Парламентському комітеті у закордонних справах.\r\n\r\nУ 2019 році Юраш був обраний народним депутатом за партійним списком від партії "Слуга народу" під номером 27 і став наймолодшим в історії народним депутатом України.\r\nНомер Юраша в готелі Трускавця. Фото: "Українська правда"\/Twitter\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.\r\nТакож радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони все ніхто.