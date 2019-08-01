Платіжний баланс в червні зведений з дефіцитом $1,2 млрд

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні склав 432 млн доларів, або 3.6% від ВВП (у червні минулого року - 126 млн доларів, або на 1.2% від ВВП).\r\nПро це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.\r\nІмпорт товарів в червні виріс на 6.6%, а їх експорт скоротився на 5.6%.\r\nУ травні 2019 експорт товарів зріс на 14.4%, а їх імпорт - на 8.4%.\r\nЗа січень - червень 2019 дефіцит поточного рахунку склав 221 млн доларів, або 0.3% від ВВП (за шість місяців 2018 - 652 млн доларів, або на 1.1% від ВВП).\r\nОбсяги експорту товарів становили 3.3 млрд. доларів.\r\nОсновним фактором їх скорочення стало зменшення експорту чорних і кольорових металів (на 21.9%).\r\nОбсяги імпорту товарів становили 4.6 млрд доларів.\r\nОбсяги енергетичного імпорту скоротилися на 10.0% (у травні виросли на 4.6%).\r\nОбсяги неенергетичного імпорту зросли на 13.1% (у травні - на 9.7%).\r\nНайбільше серед неенергетичного імпорту зріс імпорт продукції машинобудування (на 28.2%).\r\nЧисті запозичення від зовнішнього сектору (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) у червні становили 430 млн доларів (у червні 2018 - 126 млн доларів).\r\nПрофіцит зведеного платіжного балансу склав 1,2 млрд доларів (у червні 2018 - 23 млн доларів).\r\nЦе дозволило одночасно збільшити міжнародні резерви (на 1.1 млрд доларів) і здійснити виплату боргу перед МВФ (158 млн доларів).\r\nЗа станом на 1 липня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 20.6 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.3 місяця.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, банки, які продовжують закривати відділення, констатують зростання кредитних ризиків і очікують збільшення попиту на кредити населенню та малих і середніх підприємств (МСП).\r\nФонд гарантування вкладів фізичних осіб констатує, що погана захист кредиторів стримує іноземних інвесторів від купівлі українських активів.