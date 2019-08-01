Платіжний баланс в червні зведений з дефіцитом $1,2 млрд

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні склав 432 млн доларів, або 3.6% від ВВП (у червні минулого року - 126 млн доларів, або на 1.2% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Імпорт товарів в червні виріс на 6.6%, а їх експорт скоротився на 5.6%.

У травні 2019 експорт товарів зріс на 14.4%, а їх імпорт - на 8.4%.

За січень - червень 2019 дефіцит поточного рахунку склав 221 млн доларів, або 0.3% від ВВП (за шість місяців 2018 - 652 млн доларів, або на 1.1% від ВВП).

Обсяги експорту товарів становили 3.3 млрд. доларів.

Основним фактором їх скорочення стало зменшення експорту чорних і кольорових металів (на 21.9%).

Обсяги імпорту товарів становили 4.6 млрд доларів.

Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 10.0% (у травні виросли на 4.6%).

Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 13.1% (у травні - на 9.7%).

Найбільше серед неенергетичного імпорту зріс імпорт продукції машинобудування (на 28.2%).

Чисті запозичення від зовнішнього сектору (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) у червні становили 430 млн доларів (у червні 2018 - 126 млн доларів).

Профіцит зведеного платіжного балансу склав 1,2 млрд доларів (у червні 2018 - 23 млн доларів).

Це дозволило одночасно збільшити міжнародні резерви (на 1.1 млрд доларів) і здійснити виплату боргу перед МВФ (158 млн доларів).

За станом на 1 липня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 20.6 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.3 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, банки, які продовжують закривати відділення, констатують зростання кредитних ризиків і очікують збільшення попиту на кредити населенню та малих і середніх підприємств (МСП).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб констатує, що погана захист кредиторів стримує іноземних інвесторів від купівлі українських активів.