Плохая защита кредиторов сдерживает иностранных инвесторов от покупки украинских активов, - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует, что плохая защита кредиторов сдерживает иностранных инвесторов от покупки украинских активов.

Об этом сообщила Светлана Рекрут - заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ходе круглого стола "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?" в пресс-центре Українських Новин.

"Слабая защита прав кредиторов, это та проблема, о которой все говорят в течение всего периода независимости Украины. Но мне кажется, что истинные влияние и последствия плохой защиты прав кредиторов Украина ощутила после кризиса 2014-2015 гг., когда банковская система получила чуть-ли не наибольший объем неработающего долга", - сказала она.

Рекрут добавила, что объем неработающих кредитов оценивается в около 40 млрд долларов США. ФГВФЛ стал активным участником рынка стрессовых активов, а также активно занимается его развитием.

"Первое, что мы сделали для рынка неработающих кредитов Украины – это инфраструктуру, прозрачную систему продажи активов. Почему нет бума, почему иностранный инвестор не спешит в Украину? Очевидно, существуют фундаментальные проблемы и определенные характеристики рынка, из-за которых в него не хотят заходить иностранные игроки", - добавила Рекрут.

Основнымипроблемами рынка, как отметили представители ФГВФЛ, кроме слабой защиты кредиторов, являются несовершенная судебная система, множество способов выведения активов бывшими «ТОПами» банков-банкротов, безответственная кредитная политика банков, приведшаяк ихнеплатежеспособности.

В свою очередь Виталий Ваврищук - директор департамента финансовой стабильности НБУ, сообщил, что НБУ продолжает определять большую долю неработающих кредитов как риск для банковской системы.

"Если посмотреть на NPL в корпоративном сегменте – их сумма остается почти неизменной в течение последних двух лет. Неработающие кредиты остаются преимущественно на балансах банков, они зарезервированы и мы не ожидаем их дополнительного негативного влияния на финансовый результат или капитал банков, но это все еще большой груз для экономики и финансовой системы", - сказал представитель НБУ.

Вместе с тем он добавил, что качество новых кредитов значительно лучше.

"Мы не видим проблем с качеством кредитов, которые выдавались последние пару лет", - добавил Ваврищук.

Он добавил, что НБУ намерен обязать банки разработать планы по расчистке балансов от неработающих кредитов с привязкой к четким дедлайнам.

Как сообщали Українські Новини, в мае доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,13 п. п. до 51,30% по сравнению с апрелем.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в группах банков: с госдолей – на 0,19 п.п. до 66,03%, Приватбанке – на 0,45 п.п. до 81,63%.

При этом в банках с частным капиталом неработающие кредиты выросли на 0,11 п.п. до 21,68%, а в иностранных банковских группах – сохранился на уровне 37,4%.