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01 серпня 2019, четвер, 06:10 24
Lifestyle 2019-08-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
Місячний календар: астрологи попередили про несприятливі дні на початку серпня і дали поради

Місячний календар: астрологи попередили про несприятливі дні на початку серпня і дали поради

Молодик. Фото: pixabay.com
Молодик. Фото: pixabay.com

За місячним календарем, який у липні рекомендував зайнятися кар'єрою, перший тиждень серпня 2019 також буде успішним для кар'єри та навчання. У ці дні корисно заводити нові знайомства, які можуть стати у нагоді в майбутньому. Перший тиждень серпня розпочнеться з Молодика. Саме в цей час астрологи рекомендують будувати плани на майбутнє і ставити сміливі цілі. Але з реалізацією задуманого варто почекати, молодий Місяць – не найкращий для цього час, пише Meteoprog.

Серпень вважається місяцем весіль, зверніть увагу, що не всі дати, сприятливі для одруження.

Місячний календар на серпень 2019, сприятливі дні:

  • 2 серпня – 2 місячні доба. Молодий Місяць у Леві.
  • 5 серпня - 5 місячний день. Молодий Місяць у знаку Терезів.
  • 6 серпня - 6 місячна доба. Молодий Місяць у Терезах.

Місячний календар на серпень 2019, несприятливі дні:

  • 1 серпня – 1 місячна доба. Молодий місяць у знаку Лева.
  • 3 серпня - 3 місячна доба. Зростаюча Місяць у Діві.
  • 4 серпня - 4 місячна доба. Зростаюча Місяць у Діві.
  • 8 серпня - 7 місячна доба. Молодий Місяць у Скорпіоні.

Місячний календар на серпень 2019, рекомендації на кожен день:

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня пройшло сонячне затемнення. Після чого українців попередили про місячне затемнення, яке могло принести чимало неприємностей.

 

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