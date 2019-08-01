Місячний календар: астрологи попередили про несприятливі дні на початку серпня і дали поради

За місячним календарем, який у липні рекомендував зайнятися кар'єрою, перший тиждень серпня 2019 також буде успішним для кар'єри та навчання. У ці дні корисно заводити нові знайомства, які можуть стати у нагоді в майбутньому. Перший тиждень серпня розпочнеться з Молодика. Саме в цей час астрологи рекомендують будувати плани на майбутнє і ставити сміливі цілі. Але з реалізацією задуманого варто почекати, молодий Місяць – не найкращий для цього час, пише Meteoprog.

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Місячний календар на серпень 2019, сприятливі дні:

2 серпня – 2 місячні доба. Молодий Місяць у Леві.

5 серпня - 5 місячний день. Молодий Місяць у знаку Терезів.

6 серпня - 6 місячна доба. Молодий Місяць у Терезах.

Місячний календар на серпень 2019, несприятливі дні:

1 серпня – 1 місячна доба. Молодий місяць у знаку Лева.

3 серпня - 3 місячна доба. Зростаюча Місяць у Діві.

4 серпня - 4 місячна доба. Зростаюча Місяць у Діві.

8 серпня - 7 місячна доба. Молодий Місяць у Скорпіоні.

Місячний календар на серпень 2019, рекомендації на кожен день:

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