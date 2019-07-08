Астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей

После того, как 2 июля под знаком Рака прошло солнечное затмение, 17 июля украинцам стоит ожидать лунное затмение, которое может принести немало неприятностей.

Астролог и писательница Лиза Стардуст рассказала, что люди должны быть готовы к эмоциональным надрывам, путанице в жизни и переосмысливанию некоторых мыслей во время ретроградного Меркурия. Об этом говорится в статье Newsweek.

"Люди будут переоценивать факты, которые они слышали, и им действительно придется расшифровывать, уверены ли они в их правдивости или нет. Люди действительно начнут видеть правду и будут ставить под сомнение свои действия из прошлого, а также действия и мотивы других. Это может привести к раздорам в жизни людей, привнося много размышлений о наших действиях и действиях других. Это просто лето размышлений", - объяснила Лиза Стардуст.

Также астролог посоветовала больше общаться в социальных сетях, ведь так мы сможем сообладать своими эмоциями и предотвратить соры, размышляя над своими ответами перед отправкой письма.

"Считайте до трех, прежде чем ответить на чье-то сообщение. Дайте себе остыть, прежде чем отвечать кому-то. Ничего не изменится, если вы просто уделите минуту, чтобы успокоиться", - посоветовала она.

Напомним, во время лунного затмения 17 июля астрологи советуют быть менее агрессивными и уходить от конфликтов.

Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что магнитные бури и погода не влияют на самочуствие человека.