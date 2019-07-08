подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 12:44 200
Lifestyle 2019-07-08T12:53:20+03:00
Українські Новини
Астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей

Астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей

Лунное затмение. Фото: pixabay
Лунное затмение. Фото: pixabay

После того, как 2 июля под знаком Рака прошло солнечное затмение, 17 июля украинцам стоит ожидать лунное затмение, которое может принести немало неприятностей.

Астролог и писательница Лиза Стардуст рассказала, что люди должны быть готовы к эмоциональным надрывам, путанице в жизни и переосмысливанию некоторых мыслей во время ретроградного Меркурия. Об этом говорится в статье Newsweek.

"Люди будут переоценивать факты, которые они слышали, и им действительно придется расшифровывать, уверены ли они в их правдивости или нет. Люди действительно начнут видеть правду и будут ставить под сомнение свои действия из прошлого, а также действия и мотивы других. Это может привести к раздорам в жизни людей, привнося много размышлений о наших действиях и действиях других. Это просто лето размышлений", - объяснила Лиза Стардуст.

Также астролог посоветовала больше общаться в социальных сетях, ведь так мы сможем сообладать своими эмоциями и предотвратить соры, размышляя над своими ответами перед отправкой письма.

"Считайте до трех, прежде чем ответить на чье-то сообщение. Дайте себе остыть, прежде чем отвечать кому-то. Ничего не изменится, если вы просто уделите минуту, чтобы успокоиться", - посоветовала она.

Напомним, во время лунного затмения 17 июля астрологи советуют быть менее агрессивными и уходить от конфликтов.

Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что магнитные бури и погода не влияют на самочуствие человека.

Больше новостей о: Затмение Меркурий Лунное затмение плохое самочувствие

Архив
Новости
Структуру местных судов лучше сочетать с административно-территориальным устройством, - Сирый 13:49
NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы 13:39
Акция
Приговор убийцам Гандзюк обжалован 13:38
Жители Днепропетровской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов 13:28
Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник 13:27 Карта
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok