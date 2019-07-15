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15 июля 2019, понедельник, 06:01 220 Инфографика
Жизнь 2019-07-15T07:57:19+03:00
Українські Новини
Лунный календарь: в какие дни планировать отпуск и заняться карьерой в июле

Лунный календарь: в какие дни планировать отпуск и заняться карьерой в июле

Луна. Фото: pixabay.com
Луна. Фото: pixabay.com

Лунный календарь в третью неделю июля рекомендует заняться карьерой. Наступят удачные лунные сутки для решения служебных вопросов. Период также хорош для свадеб и вечеринок.

Ранее астрологи уже предупреждали об опасности конфликтов 17 июля. Будьте осторожны с резкими высказываниями, иначе надолго испортите отношения с окружающими, пишет Meteoprog.

22-23 июля будут благоприятны для начала отпуска, поездок и поиска новой перспективной работы.

Лунный календарь на июль 2019, благоприятные дни:

18 июля, четверг - 17 лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

21 июля, воскресенье – 20 лунные сутки. Убывающая Луна в Рыбах.

22 июля, понедельник - 21 лунный день. Убывающая Луна в Овне.

23 июля, вторник - 22 лунные сутки. Убывающая Луна в Овне.

24 июля, среда – продолжение 22-го лунного дня. Убывающая Луна в Овне.

Лунный календарь на июль 2019, неблагоприятные дни:

16 июля, вторник - 15 лунный день. Растущая Луна в Козероге.

17 июля, среда - 16 лунный день. Полнолуние в Водолее.

19 июля, пятница - 18 лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

20 июля, суббота - 19 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Лунный календарь на июль 2019, рекомендации на каждый день:

Как сообщали Українські Новини, после того, как 2 июля прошло солнечное затмение, 17 июля украинцам стоит ожидать лунное затмение, которое может принести немало неприятностей.

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