Второе в году солнечное затмение прошло под знаком Рака

Солнечное затмение прошло под знаком Рака. Астрологическое влияние солнечного затмения могли почувствовать люди, которые родились в период с 29 июня по 5 июля. Солнечное затмение влияет на психику человека и эмоции. Можно было почувствовать тревожность, беспокойство, были возможны проявления стресса или агрессии. Солнечное затмение в Раке делает людей добрее, вызывает желание помогать другим, становиться лучше. Семь дней после солнечного затмения не стоит поддаваться агрессии. Солнечное затмение закрыло Луну на 4 минуты и 33 секунды.

Как сообщали Українські Новини, 17 июля произойдет лунное затмение, астрологи советуют быть осторожными со своими эмоциями, нужно сдерживать их, так как люди могут быть агрессивными.

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Первое солнечное затмение в 2019 году прошло на Рождество: видео.