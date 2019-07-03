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03 июля 2019, среда, 13:44 217
Жизнь 2019-07-03T13:47:32+03:00
Українські Новини
Второе в году солнечное затмение прошло под знаком Рака

Второе в году солнечное затмение прошло под знаком Рака

Вчера, 2 июля, состоялось второе в году солнечное затмение. Небесное явление началось в 22:24 по киевскому времени. Но увидеть его смогли только жители Южной Америки, сообщают Українські Новини.

Солнечное затмение прошло под знаком Рака. Астрологическое влияние солнечного затмения могли почувствовать люди, которые родились в период с 29 июня по 5 июля.

Солнечное затмение влияет на психику человека и эмоции. Можно было почувствовать тревожность, беспокойство, были возможны проявления стресса или агрессии.

Солнечное затмение в Раке делает людей добрее, вызывает желание помогать другим, становиться лучше. Семь дней после солнечного затмения не стоит поддаваться агрессии.

Солнечное затмение закрыло Луну на 4 минуты и 33 секунды.

Фото: REUTERS/David Mercado
Фото: REUTERS/David Mercado
Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Juan Jose Gonzalez Galaz
Фото: REUTERS/Juan Jose Gonzalez Galaz
удалить 31 июля

Как сообщали Українські Новини, 17 июля произойдет лунное затмение, астрологи советуют быть осторожными со своими эмоциями, нужно сдерживать их, так как люди могут быть агрессивными. 

Ранее сообщалось о магнитных бурях в июле и о том, как сохранить хорошее самочувствие.

Первое солнечное затмение в 2019 году прошло на Рождество: видео.  

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