Второе в году солнечное затмение прошло под знаком Рака

Вчера, 2 июля, состоялось второе в году солнечное затмение. Небесное явление началось в 22:24 по киевскому времени. Но увидеть его смогли только жители Южной Америки, сообщают Українські Новини. Солнечное затмение прошло под знаком Рака. Астрологическое влияние солнечного затмения могли почувствовать люди, которые родились в период с 29 июня по 5 июля. Солнечное затмение влияет на психику человека и эмоции. Можно было почувствовать тревожность, беспокойство, были возможны проявления стресса или агрессии. Солнечное затмение в Раке делает людей добрее, вызывает желание помогать другим, становиться лучше. Семь дней после солнечного затмения не стоит поддаваться агрессии. Солнечное затмение закрыло Луну на 4 минуты и 33 секунды.[gallery-6042]\r\nКак сообщали Українські Новини, 17 июля произойдет лунное затмение, астрологи советуют быть осторожными со своими эмоциями, нужно сдерживать их, так как люди могут быть агрессивными. \r\nРанее сообщалось о магнитных бурях в июле и о том, как сохранить хорошее самочувствие.\r\nПервое солнечное затмение в 2019 году прошло на Рождество: видео.