Українцю-капітана затонулого в Будапешті прогулянкового судна продовжили арешт

В Будапешті Верховний суд Угорщини повторно взяв під варту 64-річного одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn. Про це повідомляє Радіо Свобода .

Під час розслідування слідчі запідозрили капітана в ненаданні допомоги постраждалим і взяли його під варту.

Верховний суд Угорщини вирішив, що рішення Будапештського суду звільнити українця під заставу в 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

До цього часу капітан Viking Sigyn перебував під домашнім арештом без права покидати межі міста і з зобов'язанням двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.

Пізніше з дна Дунаю підняли тіла капітана і пасажирів затонулого судна.