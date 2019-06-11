Со дна Дуная подняли тела капитана и пассажиров затонувшего судна

Из затонувшего в Будапеште катера, который вытянули из Дуная утром во вторник, 11 июня, извлекли тела четырех погибших. Об этом сообщает Yonhap.

"Четыре тела, трое из которых, предположительно, являются корейцами, обнаружены в разрушенном туристическом катере, поднятом с Дуная утром во вторник, почти через две недели после затопления, вследствие чего 26 граждан Южной Кореи погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные тела принадлежат венгерскому капитану судна Hableany и трем пассажирам - южнокорейским туристам.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.