подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 13:20 5801
Происшествия 2019-05-30T13:22:12+03:00
Українські Новини
Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец

Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец

Капитаном речного теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с прогулочным теплоходом "Русалка" в Будапеште, является гражданин Украины. Теплоход затонул с 35 людьми на борту. Об этом сообщает hvg.hu, передает "Украинская правда".

Представитель венгерской полиции на пресс-конференции заявил, что украинец возглавлял экипаж "Viking Sygin", который выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Он также отметил, что у капитана большой опыт работы. Полиция уже допросила экипаж, но подробностей допроса не обнародовала.

Правоохранители также открыли уголовное дело, но пока никаких обвинений никому не пред'являли.

Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок.

Напомним, что в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи.

Больше новостей о: Венгрия Крушение теплохода Будапешт Украинец гражданин Украины

Архив
Новости
В Киеве из университета культуры эвакуируют студентов: снова "минирование" 15:06
Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность" 14:41
Иностранные аналитики Гройсмана настоятельно рекомендовали перенести запуск энергорынка 14:19 Инфографика
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, местами придет жара до +33 13:55
больше новостей
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
НАУ выступает за отмену переноса реформы системы контроля оборота нефтепродуктов 16:35
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok