Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец

Капитаном речного теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с прогулочным теплоходом "Русалка" в Будапеште, является гражданин Украины. Теплоход затонул с 35 людьми на борту. Об этом сообщает hvg.hu, передает "Украинская правда".

Представитель венгерской полиции на пресс-конференции заявил, что украинец возглавлял экипаж "Viking Sygin", который выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Он также отметил, что у капитана большой опыт работы. Полиция уже допросила экипаж, но подробностей допроса не обнародовала.

Правоохранители также открыли уголовное дело, но пока никаких обвинений никому не пред'являли.

Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок.

Напомним, что в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи.