підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 08:30 7
Транспорт 2019-08-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки"

У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки"

Картка метрополітену. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro
Картка метрополітену. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

В Київському метро скоро відмовляться від продажу безконтактних "зелених карт" для оплати проїзду слідом за відмовою від житонов.

Про це повідомила прес-секретар метрополітену Наталія Макогон, передає "Хмарочос".

Якщо жетони будуть повністю виведені з обігу до 31 жовтня, то зелені картки ще деякий час будуть діяти.

Втім, картки метро вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції "Теремки".

"У перспективі за рішенням міста має працювати тільки електронний квиток. 29 липня вже перший вестибюль на Теремках так заробив. (Картки метро) не продаються, проходити ще можна. Зараз поки перехідний період, всі інструменти працюють", - повідомила Наталія Макогон.

Як повідомляли Українські Новини, станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

Тим часом біля метро "Вокзальна" регулярно утворюються величезні черги за жетонами. На станції метро "Вокзальна" зараз стоїть лише один автомат для купівлі жетонів.

Більше новин про: Метро Жетон Київський метрополітен картка

Архів
Новини
Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи 08:47
ДТП з бензовозом в Києві. Фото: Інформатор
У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу 08:45
У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки" 08:30
Порошенко з родиною полетів у Дубай, - ЗМІ 08:22
Здешевшання газу, довгі вихідні та ранні заморозки: що чекає українців у серпні 08:20
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok