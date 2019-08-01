У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки"

В Київському метро скоро відмовляться від продажу безконтактних "зелених карт" для оплати проїзду слідом за відмовою від житонов.

Про це повідомила прес-секретар метрополітену Наталія Макогон, передає "Хмарочос".

Якщо жетони будуть повністю виведені з обігу до 31 жовтня, то зелені картки ще деякий час будуть діяти.

Втім, картки метро вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції "Теремки".

"У перспективі за рішенням міста має працювати тільки електронний квиток. 29 липня вже перший вестибюль на Теремках так заробив. (Картки метро) не продаються, проходити ще можна. Зараз поки перехідний період, всі інструменти працюють", - повідомила Наталія Макогон.

Як повідомляли Українські Новини, станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

Тим часом біля метро "Вокзальна" регулярно утворюються величезні черги за жетонами. На станції метро "Вокзальна" зараз стоїть лише один автомат для купівлі жетонів.