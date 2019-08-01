Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках

У жовтні запрацює ініціатива уряду, яка вводить граничні ціни на послуги з постачання теплової енергії і гарячої води на майбутній опалювальний період. Українці зможуть заощадити від 10 до 40% залежно від регіону. У разі ж отримання платіжки на гарячу воду і тепло за завищеною ціною необхідно звернутися на урядову "гарячу лінію" або в орган місцевого самоврядування.

Про це йдеться в повідомленні Головного територіального управління юстиції в Києві, передають Українські Новини.

"Органи місцевого самоврядування повинні до початку опалювального сезону 2019-2020 років привести тарифи до обґрунтованого рівня. Кожен мешканець області може перевірити на офіційному вебсайті місцевого органу, який встановлює тариф на послуги теплопостачання та постачання гарячої води, чи здійснено перерахунок цих тарифів відповідно до урядової постанови", - зазначив глава столичної юстиції Станіслав Куценко.

Так, вартість тепла була зафіксована на рівні 1400 гривень за 1 Гкал (за умови наявності лічильника) або 35,21 гривні за 1 квадратний метр (у разі відсутності приладу).

Куценко додав, що якщо орган місцевого самоврядування залишив тарифи завищеними, громадянам необхідно:

Звернутися на урядову "гарячу лінію" за номером 1545 або направити звернення на адресу Уряду (01008, м.. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2), повідомивши про бездіяльність органів місцевого самоврядування щодо перерахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Звернутися до органу місцевого самоврядування з вимогою про виконання рішення уряду.

Зазначається, що зменшення тарифів не вплине на отримання субсидій і її не доведеться знову переоформлювати.

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