У Чорнобилі з'явилися водні маршрути для туристів

В Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. Про це повідомляє прес-служба Державного агенства України з управління зоною відчуження в Facebook.

"Всі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, агенцією розроблені водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" та ДП "ЦОТИЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять і Уж.

Наголошується, що розвиток нових форм відвідування зони відчуження було ініційовано туристичними операторами у зв'язку із зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже в 10 разів. Крім того, водні маршрути дадуть можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу.

"Зараз здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів", - додали в прес-службі.

Як повідомляли Українські Новини, "найбрудніше місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Зону відчуження.

Тим часом у Чорнобильській зоні будуть проводити вчення ЄС і НАТО.