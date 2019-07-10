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10 июля 2019, среда, 18:24 79
Кабмин 2019-07-10T18:31:06+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО

В Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО

Чернобыль. Фото: pixabay
Чернобыль. Фото: pixabay

Украина разработает стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта, а также планирует предоставить Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы"... Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта... Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО", - сказано в нем.

Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны через электронный кабинет.

"К сожалению, до сих пор зона отчуждения является еще и символом коррупции в Украине. Это - взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит", - сказал Зеленский.

В соответствии с указом, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, и построены новые КПП, а имеющиеся - восстановлены и модернизированы.

"Будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например, на видеосъемку. Также Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать", - говорится в сообщении.

Указано, что в Чернобыльской зоне улучшится мобильная связь.

"Указ станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции... Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль - это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета. Также ЕС официально передал Украине новый саркофаг на Чернобыльской АЭС.

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