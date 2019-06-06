Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета

В сети показали, как выглядит одно из самых "грязных" мест Чернобыльской зоны отчуждения – "Рыжий лес" (место захоронения леса, погибшего от радиации в первые часы аварии на ЧАЭС). Видео появилось на волне стремительно возросшего интереса к зоне отчуждения после выхода сериала "Чернобыль", который стал самым рейтинговым , значительно обогнав "Игру престолов".

Видео, снятое с помощью квадрокоптера, обнародовано на странице "Dronarium Украина" в соцсети Facebook.

"Без подписи это видео - одно их миллиарда типичных кадров с дрона начинающего пилота. Без подписи. Но на видео, на самом деле, одно из самых "грязных" мест Зоны отчуждения - "Рыжий лес". И дорога, ведущая от Чернобыльской атомной станции в город Припять. Через мост смерти. Тот самый, на котором хорошо виден был пожар на станции в первые часы после катастрофы. Тот самый, который принял на себя первое облако частиц с горящего реактора. Тот самый, который по легендам убил массу любопытных припятчан", - говорится в подписи к видео.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня телеканал НВО показал заключительную 5-ю серию сериала об аварии на Чернобыльской АЭС "Чернобыль". Всего сериал содержит пять эпизодов, главные роли в котором исполняют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон.