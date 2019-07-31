Генпрокуратура викликала на допит Денісову

Генеральна прокуратура викликала на допит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.\r\nПро це Українським Новинам повідомив її адвокат Андрій Тарасов.\r\n"Так, дійсно її викликають на допит", - сказав він.\r\nПри цьому він не уточнив, на який день призначено допит.\r\nВін додав, що йдеться про допит наступного тижня.\r\nПовістку на допит Денісова вже отримала.\r\nДенісову викликають для допиту у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.\r\nРаніше НАБУ оприлюднила аудіорозмови нібито суддів Окружного суду, на яких присутній також голос Денісової.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.\r\nОкружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.\r\nГолова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає обшуки в суді Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) 26 липня марними, а причини для них - брехливими.