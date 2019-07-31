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31 липня 2019, середа, 19:07 11
Судова влада 2019-07-31T20:00:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура викликала на допит Денісову

Генпрокуратура викликала на допит Денісову

Генеральна прокуратура викликала на допит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Андрій Тарасов.

"Так, дійсно її викликають на допит", - сказав він.

При цьому він не уточнив, на який день призначено допит.

Він додав, що йдеться про допит наступного тижня.

Повістку на допит Денісова вже отримала.

Денісову викликають для допиту у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Раніше НАБУ оприлюднила аудіорозмови нібито суддів Окружного суду, на яких присутній також голос Денісової.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.

Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає обшуки в суді Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) 26 липня марними, а причини для них - брехливими.

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