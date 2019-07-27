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27 июля 2019, суббота, 21:00 75
Судебная власть 2019-07-27T22:45:02+03:00
Українські Новини
В НАБУ текст по-де*льному написан, - Вовк об обысках в его суде

В НАБУ текст по-де*льному написан, - Вовк об обысках в его суде

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает обыски в суде Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в пятницу, 26 июля, бесполезными, а причины для них - лживыми.

Об этом Вовк написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их (НАБУ, - ред.) текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса суддей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, непрофессионально сделан монтаж", - написал Вовк.

Председатель Окружного админсуда отметил, что, несмотря на то, что суд обыскивали якобы по делу Майдана, на самом деле проверялись кабинеты помощников судей с целью отыскать находящиеся в производстве ОАСК дела по ВККС. 

По его словам, обыски заблокировали работу суда и являлись давлением на суд и лично на него самого. 

Вовк отметил, что адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям "исполнителей политического заказа". 

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Ранее НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере и изъяло документацию.

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