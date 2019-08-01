Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія

Доходи Держбюджету України від єдиного збору за використання транспортної інфраструктури (транзит, контроль за товарами, використання доріг тощо) виявилися мізерними порівняно з транзитним потенціалом країни. Такі висновки оприлюднила у себе на сторінці за результатами аудиту Рахункова палата України.

Так, за весь 2017 рік до Держбюджету від єдиного збору надійшло 431 млн грн, за 2018 рік – 919 млн грн. У першому кварталі 2019 року отримано 195 млн грн.

За підрахунками Рахункової палати, реально Україна отримує від транспортної інфраструктури лише 0,1% бюджетних надходжень. "Протягом 2017-2018 років та 1 кварталу 2019 року в Україні не створена ефективна система оплати єдиного збору з транспортних засобів, який сплачується в пунктах пропуску через державний кордон України. У зв'язку з цим, надходження до держбюджету від використання іноземними перевізниками та громадянами транспортної інфраструктури України були незначними і не становили вагомої компенсації витрат державного бюджету на відновлення автомобільних доріг України", - йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Наскільки мізерними є доходи від транспортної інфраструктури для бюджету наочно демонструє порівняння річних надходжень (у 2018 році – 919 млн грн) з розмірами тільки преміальних виплат, які виписали собі в тому ж році в "Нафтогазі України", який належить державі, Андрій Коболєв і ще кілька співробітників.

Так, у НАКу були розділені 46,3 млн доларів у вигляді премії за виграний в Стокгольмському арбітражі суд над "Газпромом". У перерахунку на національну валюту на той момент, ця цифра становила 1,23 млрд грн, або майже 135% від всіх транспортних транзитних надходжень держави. Тільки Коболєв отримав премію в 286,5 млн грн.

При цьому, "виграні" в суді 4,6 млрд дол так і не прийшли в Україну, а росіяни оскаржили рішення арбітражу і зараз розгляду тривають. Про необхідність повернення премій Коболєва і компанії вже вголос говорило керівництво Кабміну, а Генпрокуратура вела розслідування обставин нарахування цієї премії.

Між тим, вже європейські компанії заявили про виключення підпорядкованої НАКу компанії-транзитера "Укртрансгаз" зі списку надійних партнерів. Сам "Укртрансгаз" заявив про відсутність, у тому числі з вини НАКу, технологічного газу для підтримки нормального транзиту. Очікується припинення транзиту російського газу вже з початку 2020 року.