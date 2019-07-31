Зеленський призначив главою Черкаської ОДА підприємця Шевченка

Президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації підприємця Ігоря Шевченка.

Зеленський представив нового губернатора під час робочого візиту в Черкаси, передають Українські Новини.

"Хочу сьогодні призначити нового голову Черкаської ОДА", - сказав він і підписав відповідний указ.

46-річний Шевченко володіє ТОВ "Легкий експорт плюс" (Україна), яка займається виробництвом м'яса свійської птиці та ПП "Гермес – Шевченко Ігор" (Італія).

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Шевченко задекларував за 2018 рік 1 млн гривень доходів і 597 тис. євро готівки.

Також з 2017 року він володіє квартирою в Росії, а спільно з російськими бізнесменами Михайлом Арземановмм і Андрієм Луньовим - земельною ділянкою і нежитловим приміщенням в РФ.

26 червня Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур Президента Володимира Зеленського на посади голів Закарпатської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Луганської, Херсонської та Черкаської обласних державних адміністрацій.