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27 червня 2019, четвер, 08:28 19
Політика 2019-06-27T09:15:01+03:00
Українські Новини
Кандидат на посаду голови черкаської ОДА Шевченко в 2017 році купив квартиру в Росії

Кандидат на посаду голови черкаської ОДА Шевченко в 2017 році купив квартиру в Росії

Кандидат на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації, підприємець Ігор Шевченко задекларував 1 млн гривень доходів, 597 тис. євро готівки і квартиру у Росії за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

При цьому квартиру у Росії площею 104,1 кв. м він придбав у 2017 році за 427 тис. гривень.

Також з 2017 року Шевченко у спільній власності з російськими бізнесменами Михайлом Арземановим і Андрієм Луньовим має земельну ділянку (1 684 кв. м) та нежитлове приміщення (23,4 кв. м) в Росії.

Крім цього, в Черкасах підприємець володіє житловим будинком (162,0 кв. м), земділянкою (950 кв. м), нежитловим приміщенням (731,4 кв. м) і орендує земельну ділянку площею 2 105 кв. м. за 2,7 млн гривень.

У дружини підприємця Світлани Лебідь у власності є 2 квартири (67,3 кв. м і 82.3 кв. м) та 2 автомобілі Kia Rio 2016 року випуску за 500 тис. гривень і Audi Q7 2017 року випуску за 2 млн гривень.

У Шевченка є 3 вантажних автомобілі (MAN TGX 18.440, DAF XF 105.460, DAF XF 105.450) загальною вартістю 865 тис. гривень, 4 напівпричепи-рефрежиратори загальною вартістю 1,1 млн гривень, 2 причепи за 80 тис. гривень та легковий автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 2008 року випуску за 521 тис. гривень.

Підприємець є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Легкий експорт плюс" (Україна) та ПП "Гермес – Шевченко Ігор" (Італія).

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур Президента Володимира Зеленського на посади голів Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Раніше Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатури Володимира Зеленського на губернаторів.

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